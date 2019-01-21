Eczacıbaşı VitrA Rusya'ya gitti

Grupta set vermeden aldığı iki galibiyetle liderliğini sürdüren Eczacıbaşı VitrA, karşılaşma öncesi hazırlıklarına Kazan şehrinde devam edecek. Maç öncesi görüşlerini paylaşan takımın genç yıldızı Tijana Boskovic, "Salı günü mücadele gücü yüksek bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Rus takımlarına karşı oynamak kolay değil. Sadece Dinamo Kazan maçına değil, diğer maçlarımıza da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım, yenilmezlik serimizi devam ettiririz" diye konuştu.

Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması yarın saat 19:00'da, Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanacak.