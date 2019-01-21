Eczacıbaşı VitrA Rusya'ya gitti
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Rus ekip Dinamo Kazan’a konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Rusya’ya gitti.
Grupta set vermeden aldığı iki galibiyetle liderliğini sürdüren Eczacıbaşı VitrA, karşılaşma öncesi hazırlıklarına Kazan şehrinde devam edecek. Maç öncesi görüşlerini paylaşan takımın genç yıldızı Tijana Boskovic, "Salı günü mücadele gücü yüksek bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Rus takımlarına karşı oynamak kolay değil. Sadece Dinamo Kazan maçına değil, diğer maçlarımıza da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım, yenilmezlik serimizi devam ettiririz" diye konuştu.
Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması yarın saat 19:00'da, Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanacak.
- 21.1.2019 10:39
- Güncelleme: 21.1.2019 10:46
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Eczacıbaşı VitrA Rusya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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