Eczacıbaşı VitrA Rusya'ya gitti
21 Ocak 2019, Pazartesi
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'ya gitti

Eczacıbaşı VitrA Rusya'ya gitti

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Rus ekip ’a konuk olacak olan Takımı, ’ya gitti.

Grupta set vermeden aldığı iki galibiyetle liderliğini sürdüren , karşılaşma öncesi hazırlıklarına Kazan şehrinde devam edecek. Maç öncesi görüşlerini paylaşan takımın genç yıldızı Tijana Boskovic, "Salı günü mücadele gücü yüksek bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Rus takımlarına karşı oynamak kolay değil. Sadece maçına değil, diğer maçlarımıza da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım, yenilmezlik serimizi devam ettiririz" diye konuştu.

Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması yarın saat 19:00'da, Spor Salonu'nda oynanacak.

  1. 21.1.2019 10:39
  2. Güncelleme: 21.1.2019 10:46
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