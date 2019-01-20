Karayolları evinde mağlup
20 Ocak 2019, Pazar
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Karayolları evinde mağlup

Karayolları evinde mağlup

14. hafta maçında , deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Aysim Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Yasemin Özel)

: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Derya Özbek, Duygu Düzceler)

Setler: 16-25, 19-25, 25-23, 27-25, 13-15

Süre: 145 dakika (22, 31, 34, 39, 19)

  1. 20.1.2019 19:41
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