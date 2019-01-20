Karayolları evinde mağlup
Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Çetin Ok, Aysim Erginay
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Yasemin Özel)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Derya Özbek, Duygu Düzceler)
Setler: 16-25, 19-25, 25-23, 27-25, 13-15
Süre: 145 dakika (22, 31, 34, 39, 19)
- 20.1.2019 19:41
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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