Develi Belediyespor'dan rahat galibiyet
Türkiye Erkekler 2’nci Voleybol Ligi 3’üncü Grup'ta oynanan Kayseri derbisinde Sahabiye ile karşılaşan Develi Belediyespor, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa Gürbüz
SAHABİYE: Erdoğan Berke Erci, Mahmut Esat Güneş, M. Emre Şimşek, Mustafa Atakan Ayan, Mert Çıklacivlek, Ömer Faruk Korkmaz (Ali Fırat, Kadir Erdoğan, Şaban Talha Ertaş, Süleyman Yılmaz, Furkan Büyükcingi, Halit Ustaoğlu, Yasin Yaşar İnci, Hasan Çetinkaya)
DEVELİ BELEDİYESPOR: Mahsun Akkur, Selçuk Bulut, Muammer Karaman, Hasan Gürpınar, Sami Soysal, Ahmet Burak Orak (Bayram Taş, Taygun Narin, Ömer Özkan, Mustafa Alp Şener, Mehmet Susam, Hüseyin Akman)
SETLER: 17- 25, 22-25, 15-25
SÜRE: 64 dakika (18, 26, 20)
- 20.1.2019 19:12
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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