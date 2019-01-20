Develi Belediyespor'dan rahat galibiyet
20 Ocak 2019, Pazar
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'dan rahat galibiyet

Develi Belediyespor'dan rahat galibiyet

Türkiye Erkekler 2’nci 3’üncü Grup'ta oynanan Kayseri derbisinde Sahabiye ile karşılaşan , sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa Gürbüz
SAHABİYE: Erdoğan Berke Erci, Mahmut Esat Güneş, M. Emre Şimşek, Mustafa Atakan Ayan, Mert Çıklacivlek, Ömer Faruk Korkmaz (Ali Fırat, Kadir Erdoğan, Şaban Talha Ertaş, Süleyman Yılmaz, Furkan Büyükcingi, Halit Ustaoğlu, Yasin Yaşar İnci, Hasan Çetinkaya)
: Mahsun Akkur, Selçuk Bulut, Muammer Karaman, Hasan Gürpınar, Sami Soysal, Ahmet Burak Orak (Bayram Taş, Taygun Narin, , Mustafa Alp Şener, Mehmet Susam, Hüseyin Akman)
SETLER: 17- 25, 22-25, 15-25
SÜRE: 64 dakika (18, 26, 20)

  1. 20.1.2019 19:12
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