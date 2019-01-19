Tokat Belediye evinde galip
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Belediye evinde galip

Tokat Belediye evinde galip

Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında , sahasında 'ı 3-0 yendi

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu)

: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu)

Setler: 25-21, 29-27, 27-25

Süre: 87 dakika (26, 32, 29)

  1. 19.1.2019 18:26
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