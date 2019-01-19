Arkas'tan rahat galibiyet
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Arkas'tan rahat galibiyet

Arkas'tan rahat galibiyet

Voleybol Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde , Arhavi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman

: Taht, , Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Danilov, Iereshchenko, Fatih Cihan, Mustafa Ramazanoğlu, Murat Karakaya (Mehmet Özbek, Caner Özturna, Fatih Eren Uğur, Hamdi Erkan, , Hilmi Kaan Çiçek, Orçun Ergün)

Setler: 25-20, 25-20, 25-10

Süre: 76 dakika (28, 26, 22)

  1. 19.1.2019 18:35
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