Arkas'tan rahat galibiyet
Voleybol Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Arhavi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman
Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, Burak Çevik)
Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Danilov, Iereshchenko, Fatih Cihan, Mustafa Ramazanoğlu, Murat Karakaya (Mehmet Özbek, Caner Özturna, Fatih Eren Uğur, Hamdi Erkan, Alper Özdemir, Hilmi Kaan Çiçek, Orçun Ergün)
Setler: 25-20, 25-20, 25-10
Süre: 76 dakika (28, 26, 22)
- 19.1.2019 18:35
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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