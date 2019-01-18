Filede derbi heyecanı

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 14.00'te başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 13 haftada 6 galibiyet, 7 mağlubiyeti yaşadı ve haftaya 5. sırada girdi. 8 galibiyet, 5 mağlubiyeti olan sarı-kırmızılı takım ise 4. sırada bulunuyor.

Ligde ilk yarıda oynanan maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.