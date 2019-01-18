Filede derbi heyecanı
18 Ocak 2019, Cuma
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Filede derbi heyecanı

Filede derbi heyecanı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında yarın ile HDI Sigorta karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 14.00'te başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 13 haftada 6 galibiyet, 7 mağlubiyeti yaşadı ve haftaya 5. sırada girdi. 8 galibiyet, 5 mağlubiyeti olan sarı-kırmızılı takım ise 4. sırada bulunuyor.

Ligde ilk yarıda oynanan maçı 3-2 kazanmıştı.

  1. 18.1.2019 10:28
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