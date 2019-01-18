Filede derbi heyecanı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında yarın Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 14.00'te başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, 13 haftada 6 galibiyet, 7 mağlubiyeti yaşadı ve haftaya 5. sırada girdi. 8 galibiyet, 5 mağlubiyeti olan sarı-kırmızılı takım ise 4. sırada bulunuyor.
Ligde ilk yarıda oynanan maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.
- 18.1.2019 10:28
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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