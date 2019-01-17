Set vermedi – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Set vermedi

Set vermedi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde HDI , Karayolları ile karşı karşıya geldi.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde HDI , Karayolları ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar baştan sona çok rahat bir maç çıkardı. İlk seti 25-12 alan Cimbom, ikinci seti de 25-15 kazandı. Son sette 25-20 üstünlük kurup maçı 3-0 aldı.
  1. 17.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Set vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN