İBB komşuda – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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komşuda

İBB komşuda
Voleybolda CEV Erkekler 8'li final turu rövanş maçında BB, 'a konuk olacak. Başkent Adina'da Melina Merkouri Spor Salonu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Turuncu-lacivertli ekip İstanbul'daki ilk maçta rakibine 3-1 kaybetmişti.
  1. 17.1.2019
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