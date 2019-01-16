Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 18-25, 25-14, 25-20, 16-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Metin Korkut
VAKIFBANK: Cansu 2, Kelsey 22, Milena 18, Lonneke 17, Tuğba 8, Zehra 5, Gizem (L), Ayça, Buket 1, Kübra 2, Ebrar 3
BEŞİKTAŞ: Mia 8, Cemre 3, Rykhliuk 23, Ceren 12, Belien 10, Arelya 5, Pınar (L), Rıda, Humay
SETLER: 18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9
SÜRE: 115 dakika (23', 22', 26', 28', 16')
- 16.1.2019 23:11
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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