VakıfBank Beşiktaş'ı devirdi! – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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'ı devirdi!

VakıfBank Beşiktaş'ı devirdi!

'nin 13. haftasında , 'ı 18-25, 25-14, 25-20, 16-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

'nin 13. haftasında , 'ı 18-25, 25-14, 25-20, 16-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Metin Korkut
VAKIFBANK: Cansu 2, Kelsey 22, Milena 18, Lonneke 17, Tuğba 8, Zehra 5, Gizem (L), Ayça, Buket 1, Kübra 2, Ebrar 3
BEŞİKTAŞ: Mia 8, Cemre 3, Rykhliuk 23, Ceren 12, Belien 10, Arelya 5, Pınar (L), Rıda, Humay
SETLER: 18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9
SÜRE: 115 dakika (23', 22', 26', 28', 16')
  1. 16.1.2019 23:11
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