Halkbank Eczacıbaşı VitrA'ya direnemedi!
Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Halkbank’a konuk olan lider Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Hatice Özmen Yıldız, Erkan Sarı
HALKBANK: Ada, Hande, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan, Derya (L), Simge, Eylül, Fulden, Asena.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Meliha, Büşra, Gözde, Kim, Lauren, Dilara (L).
SETLER: 14-25, 15-25, 15-25
SÜRE: 75 dakika (26,24,25)
- 16.1.2019 23:18
- Güncelleme: 16.1.2019 23:25
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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