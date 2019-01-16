Halkbank Eczacıbaşı VitrA'ya direnemedi! – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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'ya direnemedi!

Halkbank Eczacıbaşı VitrA'ya direnemedi!

13. hafta mücadelesinde ekibi ’a konuk olan lider , sahadan 3-0 galip ayrıldı.

13. hafta mücadelesinde ekibi 'a konuk olan lider , sahadan 3-0 galip ayrıldı.

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Hatice Özmen Yıldız, Erkan Sarı
HALKBANK: Ada, Hande, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan, Derya (L), Simge, Eylül, Fulden, Asena.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Meliha, Büşra, Gözde, Kim, Lauren, Dilara (L).
SETLER: 14-25, 15-25, 15-25
SÜRE: 75 dakika (26,24,25)
  1. 16.1.2019 23:18
  2. Güncelleme: 16.1.2019 23:25
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