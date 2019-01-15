Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta heyecanı
15 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'nde 13. hafta heyecanı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta heyecanı

Voleybolda 'nde 13. hafta maçları yarın yapılacak.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 HDI Sigorta-Karayolları ()

17.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları ()

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Aydın )

19.00 Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

19.30 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)

  1. 15.1.2019 11:57
  2. Güncelleme: 15.1.2019 13:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN