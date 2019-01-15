Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta heyecanı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)
17.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)
19.00 Fenerbahçe Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
19.30 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)
- 15.1.2019 11:57
- Güncelleme: 15.1.2019 13:30
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