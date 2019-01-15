Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Zenit Kazan takımını ağırlayacak.

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Müsabakayı, Daniele Rapisarda (İtalya) ve Maria Susana Rodriguez (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

Grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Halkbank, 3. sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Rusya temsilcisi ise lider durumda.