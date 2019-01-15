Halkbank'ın konuğu Zenit Kazan
15 Ocak 2019, Salı
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Halkbank'ın konuğu Zenit Kazan

Türk temsilcisi, Erkekler A Grubu'ndaki 3. maçında yarın 'nın takımını konuk edecek.

Voleybolda , Erkekler A Grubu'ndaki 3. maçında yarın 'nın takımını ağırlayacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Müsabakayı, Daniele Rapisarda () ve Maria Susana Rodriguez () hakem ikilisi yönetecek.

Grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Halkbank, 3. sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Rusya temsilcisi ise lider durumda.

  1. 15.1.2019 10:08
  2. Güncelleme: 15.1.2019 11:33
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