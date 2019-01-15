Halkbank'ın konuğu Zenit Kazan
Türk temsilcisi, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Zenit Kazan takımını konuk edecek.
Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Zenit Kazan takımını ağırlayacak.
Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Müsabakayı, Daniele Rapisarda (İtalya) ve Maria Susana Rodriguez (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.
Grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Halkbank, 3. sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Rusya temsilcisi ise lider durumda.
- 15.1.2019 10:08
- Güncelleme: 15.1.2019 11:33
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