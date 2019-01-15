Aslan’ın rakibi Dukla Liberec – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Aslan’ın rakibi

Aslan’ın rakibi Dukla Liberec

, 8'li final turu rövanş maçında bugün Çekya'nın ekibini konuk edecek.

, 8'li final turu rövanş maçında bugün Çekya'nın ekibini konuk edecek. Burhan Felek Salonu'ndaki maç 19.00'da başlayacak. Deplasmandaki maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, bugün de istediği sonucu alırsa çeyrek finale çıkacak.

  1. 15.1.2019
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