Aslan’ın rakibi Dukla Liberec
Galatsaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında bugün Çekya'nın Dukla Liberec ekibini konuk edecek.
Galatsaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında bugün Çekya'nın Dukla Liberec ekibini konuk edecek. Burhan Felek Salonu'ndaki maç 19.00'da başlayacak. Deplasmandaki maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, bugün de istediği sonucu alırsa çeyrek finale çıkacak.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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