Arkas 100. sınavında – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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100. sınavında

Arkas 100. sınavında

'da elde ettiği başarılarla dikkat çeken , E 'nda bugün İtalyan 'yı konuk edecek.

'da elde ettiği başarılarla dikkat çeken , E 'nda bugün İtalyan 'yı konuk edecek. Mücadele 19.00'da başlayacak. Arkas böylece Avrupa kupalarında 100. maçına çıkacak.

  1. 15.1.2019
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