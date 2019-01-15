Arkas 100. sınavında

Avrupa'da elde ettiği başarılarla dikkat çeken Arkas, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda bugün İtalyan Sicoma'yı konuk edecek. Mücadele 19.00'da başlayacak. Arkas böylece Avrupa kupalarında 100. maçına çıkacak.