Galatasaray'ın konuğu Dukla Liberec
Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya ekibi ile karşılaşacak.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Dukla Liberec ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.
- 14.1.2019 10:47
- Güncelleme: 14.1.2019 11:03
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Galatasaray'ın konuğu Dukla Liberec haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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