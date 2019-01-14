Galatasaray'ın konuğu Dukla Liberec
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın konuğu Dukla Liberec

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya ekibi ile karşılaşacak.

Erkek Voleybol Takımı, 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya'nın ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.

  1. 14.1.2019 10:47
  2. Güncelleme: 14.1.2019 11:03
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