Galatasaray filede rahat kazandı – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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filede rahat kazandı

Galatasaray filede rahat kazandı
Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Belediye'ye set vermeden (25-7, 25-11 ve 25-16) geçti. Son şampiyon Vakıfbank Karayolları'nı (25-17, 25-21 ve 27-25) 3-0 devirdi. Beylikdüzü, evinde 'ı (25-19, 25-22, 23-25 ve 26-24) 3-1 zorlansa da yenmeyi başardı.
  1. 14.1.2019
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