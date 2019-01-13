Galatasaray HDI Sigorta Çanakkale Belediyespor'u rahat geçti! – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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'u rahat geçti!

Galatasaray HDI Sigorta Çanakkale Belediyespor'u rahat geçti!

12. haftasında ile karşılaştı. Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazandı.

12. haftasında ile karşılaştı. Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazandı.

Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Çanakkale Belediyespor: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz)
Galatasaray HDI Sigorta: Charlotte Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cursty Jackson, Nursevil Gökbudak Aydınlar (, Elifsu Ericek, , Dilara Gedikoğlu)
Setler: 7-25, 11-25, 16,25
Süre: 60 dakika (17, 19, 24)
  1. 13.1.2019 18:56
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