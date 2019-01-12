Ziraat Bankası Maliye Piyango'yu rahat geçti
12 Ocak 2019, Cumartesi
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'yu rahat geçti

Ziraat Bankası Maliye Piyango'yu rahat geçti

Voleybol Efeler Ligi'nde oynanan başkent derbisinde , 'yu 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Ümit Demir)

: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, , Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Kolev, Ali )

Setler: 21-25, 25-17, 25-19, 25-19

Süre: 108 dakika (28, 24, 31, 25)

  1. 12.1.2019 19:23
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