Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1, Efeler Ligi'nde ise 5 maç oynandı.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında 1, Efeler Ligi'nin 13. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Beşiktaş-Fenerbahçe Opet: 2-3
EFELER LİGİ
Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor: 1-3
Arhavi Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Ziraat Bankası-Maliye Piyango: 3-1
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe-Halkbank: 1-3
- 12.1.2019 21:43
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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