Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
12 Ocak 2019, Cumartesi
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

'nde 1, 'nde ise 5 maç oynandı.

Voleybolda 'nin 12. haftasında 1, 'nin 13. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Beşiktaş-Fenerbahçe Opet: 2-3

EFELER LİGİ

Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor: 1-3

Arhavi Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Ziraat Bankası-Maliye Piyango: 3-1

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor: 3-0

Fenerbahçe-Halkbank: 1-3

  1. 12.1.2019 21:43
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