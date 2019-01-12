HalkBank Fenerbahçe'yi rahat yendi
Voleybol Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Yavuz Akdemir, Recep Karakoç
Fenerbahçe: Cupkovic, Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat (Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın)
Halkbank: Kemal Kayhan, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Efe Bayram, Vefa Yılmaz)
Setler : 17-25, 25-19, 24-26, 19-25
Süre : 109 dakika (23, 28, 32, 26)
- 12.1.2019 21:39
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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