HalkBank Fenerbahçe'yi rahat yendi
12 Ocak 2019, Cumartesi
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'yi rahat yendi

HalkBank Fenerbahçe'yi rahat yendi

Voleybol Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Yavuz Akdemir, Recep Karakoç

: Cupkovic, Halil İbrahim Kurt, , Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat (Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın)

: Kemal Kayhan, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Efe Bayram, Vefa Yılmaz)

Setler : 17-25, 25-19, 24-26, 19-25

Süre : 109 dakika (23, 28, 32, 26)

  1. 12.1.2019 21:39
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