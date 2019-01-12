Beşiktaş - Fenerbahçe Opet maçına küfürlü tezahürat nedeniyle ara verildi
12 Ocak 2019, Cumartesi
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- maçına küfürlü tezahürat nedeniyle ara verildi

Beşiktaş - Fenerbahçe Opet maçına küfürlü tezahürat nedeniyle ara verildi

ile arasında oynanan kadınlar voleybol karşılaşması küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci sette yarıda kaldı. Daha sonra mücadele tribün liderlerinin uyarılmasının ardından kaldığı yerden tekrar başladı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde , sahasında 'i konuk etti. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin 2'nci seti oynanırken tribünlerde küfürlü tezahüratlar yapıldı. Sarı-lacivertli oyuncular da küfürlü sloganlardan dolayı soyunma odasına girdi. Müsabakanın hakemi de takım kaptanlarını yanına çağırıp bir süre konuştuktan sonra hakem kuruluna gidip seti durdurdu.

KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci set oynanırken yarıda kalan Beşiktaş - Fenerbahçe Opet mücadelesi, tribün liderlerinin uyarılmasının ardından kaldığı yerden tekrar başladı.

  1. 12.1.2019 15:58
  2. Güncelleme: 12.1.2019 16:07
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