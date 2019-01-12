Beşiktaş - Fenerbahçe Opet maçına küfürlü tezahürat nedeniyle ara verildi
Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan kadınlar voleybol karşılaşması küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci sette yarıda kaldı. Daha sonra mücadele tribün liderlerinin uyarılmasının ardından kaldığı yerden tekrar başladı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Opet'i konuk etti. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin 2'nci seti oynanırken tribünlerde küfürlü tezahüratlar yapıldı. Sarı-lacivertli oyuncular da küfürlü sloganlardan dolayı soyunma odasına girdi. Müsabakanın hakemi de takım kaptanlarını yanına çağırıp bir süre konuştuktan sonra hakem kuruluna gidip seti durdurdu.
KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci set oynanırken yarıda kalan Beşiktaş - Fenerbahçe Opet mücadelesi, tribün liderlerinin uyarılmasının ardından kaldığı yerden tekrar başladı.
- 12.1.2019 15:58
- Güncelleme: 12.1.2019 16:07
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Beşiktaş - Fenerbahçe Opet maçına küfürlü tezahürat nedeniyle ara verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.