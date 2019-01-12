Arkas'tan rahat galibiyet
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Zeki Gocacı, Kadir Gençer
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mert Tetik, Çağlar Aksoy, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman)
Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Bravo)
Setler: 20-25, 30-28, 15-25, 24-26
Süre: 125 dakika (29, 36, 29, 31)
- 12.1.2019 19:11
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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