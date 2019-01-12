Arhavi evinde güldü
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Arhavi evinde güldü

Arhavi evinde güldü

Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftasında , konuk ettiği ’u 3-2 yendi.

Salon : Arhavi

Hakemler: Burhan İlhan, Deniz Güvenç Demir

: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Iereshchenko, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Orçun Ergün, Hilmi Kaan Çiçek)

: Gökhan Gökgöz, Baturalp Burak Güngör, Murat Yenipazar, Metin Toy, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet (, Serhat Coşkun, Berkan Eryüz, Caner Pekşen, Erdem Sonat)

Setler: 25-21, 25-19, 21-25, 19-25, 15-10

Süre: 154 dakika (29, 30, 33, 28, 34)

  1. 12.1.2019 19:18
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