Afyon Belediye'den rahat galibiyet
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Afyon Belediye'den rahat galibiyet

Afyon Belediye'den rahat galibiyet

Voleybol Efeler Ligi 13. hafta maçında , sahasında 'u 3-0 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, İbrahim Ünal

: Hüseyin Baykal, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Muhammed Ertuğrul, Tunç Ayhan, Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu)

: Marshall, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Hüseyin Koç, Cüneyt Dağcı (Berkan Bozan, , Cansın Çınar, Efe Er, Burak Hazırol, Berkay Bayraktar)

Setler: 25-19, 25-21, 25-23

Süre: 88 dakika (25, 29, 34)

  1. 12.1.2019 20:47
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