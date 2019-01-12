Afyon Belediye'den rahat galibiyet
Voleybol Efeler Ligi 13. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt, İbrahim Ünal
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Hüseyin Baykal, Mehmet Hacıoğlu, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Muhammed Ertuğrul, Tunç Ayhan, Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu)
İnegöl Belediyespor: Marshall, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Hüseyin Koç, Cüneyt Dağcı (Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar, Efe Er, Burak Hazırol, Berkay Bayraktar)
Setler: 25-19, 25-21, 25-23
Süre: 88 dakika (25, 29, 34)
- 12.1.2019 20:47
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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