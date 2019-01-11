Galatasaray uzatmada güldü
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

uzatmada güldü

Galatasaray uzatmada güldü

Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü haftanın açılış maçında evinde Jeopark Kula Belediyesi'ni uzatma setinde 3-2 mağlup etti.

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: , Selçuk Görmen
: Selçuk Keskin, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Oliver Venno, Justin Duff, Onurcan Çakır (L), , (L), Özgür Türkmen, , Roland Gergye, Ufuk Minici, Doğukan Ulu
JEOPARK KULA BELEDİYESİ: Boran Gökçınar, Harun Salif, Çağlar Rahmi Aksoy, Bünyamin Aslan, Vladamir Jekic, Ertuğrul Metin, Selim Yıldırım
SETLER: 25-20, 25-18, 24-26, 23-25, 15-9
SÜRE: 120 dakika (24, 22, 28, 32, 14)

  1. 11.1.2019 22:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray uzatmada güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN