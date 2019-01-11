Galatasaray uzatmada güldü
Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Jeopark Kula Belediyesi'ni uzatma setinde 3-2 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Mehmet Topal, Selçuk Görmen
GALATASARAY: Selçuk Keskin, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Oliver Venno, Justin Duff, Onurcan Çakır (L), Yasin Aydın, Can Ayvazoğlu (L), Özgür Türkmen, Emin Gök, Roland Gergye, Ufuk Minici, Doğukan Ulu
JEOPARK KULA BELEDİYESİ: Boran Gökçınar, Harun Salif, Çağlar Rahmi Aksoy, Bünyamin Aslan, Vladamir Jekic, Ertuğrul Metin, Selim Yıldırım
SETLER: 25-20, 25-18, 24-26, 23-25, 15-9
SÜRE: 120 dakika (24, 22, 28, 32, 14)
- 11.1.2019 22:13
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Galatasaray uzatmada güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.