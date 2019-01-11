Filede derbi heyecanı
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında, yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide, Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet yarın karşı karşıya gelecek.
Ligde sezonun ikinci yarısı Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 14.00'teki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Ligde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş averajla 5. basamakta yer alıyor.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk haftasında yapılan maçı Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.
- 11.1.2019 09:40
- Güncelleme: 11.1.2019 11:13
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
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