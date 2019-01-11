Filede derbi heyecanı
11 Ocak 2019, Cuma
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Filede derbi heyecanı

Filede derbi heyecanı

'nde ikinci yarının ilk haftasında, yarın ile karşılaşacak.

'nin 12. haftasındaki derbide, ile yarın karşı karşıya gelecek.

Ligde sezonun ikinci yarısı Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 14.00'teki karşılaşma Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş averajla 5. basamakta yer alıyor.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk haftasında yapılan maçı Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.

  1. 11.1.2019 09:40
  2. Güncelleme: 11.1.2019 11:13
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