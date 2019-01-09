Sonu güzel olsun

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak voleybol takımlarının belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesi gruplar açıklandı. A Milli Kadın Takım, B Grubu'ndaki rakipleri Çin, Almanya ve Çekya oldu. 2-4 Ağustos 2019'ta oynanacak gruplarda ilk sırada yer alanlar 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşmalara ev sahipliği yapacak ülkelerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.