Sonu güzel olsun – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Sonu güzel olsun

Sonu güzel olsun

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitmek için , ve Çekya’yla karşı karşıya gelecek.

'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 'na katılacak voleybol takımlarının belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesi gruplar açıklandı. A Milli Kadın Takım, B Grubu'ndaki rakipleri , ve Çekya oldu. 2-4 Ağustos 2019'ta oynanacak gruplarda ilk sırada yer alanlar Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşmalara ev sahipliği yapacak ülkelerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

  1. 9.1.2019
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