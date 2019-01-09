Sonu güzel olsun
Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitmek için Çin, Almanya ve Çekya’yla karşı karşıya gelecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak voleybol takımlarının belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesi gruplar açıklandı. A Milli Kadın Takım, B Grubu'ndaki rakipleri Çin, Almanya ve Çekya oldu. 2-4 Ağustos 2019'ta oynanacak gruplarda ilk sırada yer alanlar 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşmalara ev sahipliği yapacak ülkelerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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