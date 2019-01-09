Palandöken Belediyespor Akkuş Belediyespor’u evinde yıktı
09 Ocak 2019, Çarşamba
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’u evinde yıktı

Palandöken Belediyespor Akkuş Belediyespor’u evinde yıktı

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren , konuk olduğu Ordu’da ’u 3-0 yenerek üç puanı sahibi oldu ve puanını 41’e yükseltti.

Rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen ve maça etkili başlayan Palandöken ekibi ilk seti 25-22 önde tamamladı. İkinci sette ise kazanmak için her şeyi yapan , bu seti de 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kaybeden Ordu temsilcisi evinde umduğunu bulamadı. Deplasman'a lider olarak giden aldığı galibiyetle puanını 41 yaparak Hafta sonu ( Pazar günü ) Deplasmanda Malatya B.Şehir Belediyespor'la karşılaşacak.

  1. 9.1.2019 19:30
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