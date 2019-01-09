Palandöken Belediyespor Akkuş Belediyespor’u evinde yıktı
Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Ordu’da Akkuş Belediyespor’u 3-0 yenerek üç puanı sahibi oldu ve puanını 41’e yükseltti.
Rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen ve maça etkili başlayan Palandöken ekibi ilk seti 25-22 önde tamamladı. İkinci sette ise kazanmak için her şeyi yapan Akkuş Belediyespor, bu seti de 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kaybeden Ordu temsilcisi evinde umduğunu bulamadı. Deplasman'a lider olarak giden Palandöken Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 41 yaparak Hafta sonu ( Pazar günü ) Deplasmanda Malatya B.Şehir Belediyespor'la karşılaşacak.
- 9.1.2019 19:30
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Palandöken Belediyespor Akkuş Belediyespor’u evinde yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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