Nilüfer Belediyespor final grubunda!
07 Ocak 2019, Pazartesi
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final grubunda!

Nilüfer Belediyespor final grubunda!

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında , sahasında 'a 1-3 yenildi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ebru Ayata, Erkan Cihan Türker

: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe)

: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Buse Melis Kara (Melisa Memiş, Simay Kurt, Lee, Ceyda Aktaş)

Setler: 29-27, 20-25, 23-25, 15-25 (Altın Set: 15-8)

Süre: 142 dakika (35, 29, 33, 26, 19)

Deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, altın seti 15-8'lik skorla kazanarak final grubuna yükseldi. Bursa temsilcisi final grubunda Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi oldu.

  1. 8.1.2019 01:19
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