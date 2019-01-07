HalkBank'a THY şoku!
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'a şoku!

HalkBank'a THY şoku!

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında , 'ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Gül

: Enright, Su Zent, Havlickova, Şeyma Ercan, İpek Ercan, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Duygu Arslan, Berin Yıldırım, Mislina Kılıç)

: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan)

Setler: 17-25, 25-22, 25-22, 25-23

Süre: 114 Dakika (25, 29, 30, 30)

İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, final grubunda Opet'in rakibi oldu.

  1. 7.1.2019 19:44
  2. Güncelleme: 7.1.2019 19:44
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