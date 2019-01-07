Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Enright, Su Zent, Havlickova, Şeyma Ercan, İpek Ercan, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Duygu Arslan, Berin Yıldırım, Mislina Kılıç)
Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan)
Setler: 17-25, 25-22, 25-22, 25-23
Süre: 114 Dakika (25, 29, 30, 30)
İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, final grubunda Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.
- 7.1.2019 19:44
- Güncelleme: 7.1.2019 19:44
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
HalkBank'a THY şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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