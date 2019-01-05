Beşiktaş Çanakkale'den mutlu döndü
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)
Beşiktaş: Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz, Dilara Bilge, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Janset Cemre Erkul, Rira Erlalelitepe, Zeynep Üzen)
Setler: 21-25, 20-25, 25-12, 23-25
Süre: 106 dakika (27, 30, 20, 29)
Karşılaşmanın rövanşı 8 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA
- 5.1.2019 20:29
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Ve Beşiktaş stoperini buldu! 3,5 yıllık sözleşme... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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