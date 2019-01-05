Beşiktaş Çanakkale'den mutlu döndü
05 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Çanakkale'den mutlu döndü

Beşiktaş Çanakkale'den mutlu döndü

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında , deplasmanda 'u 3-1 yendi.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun

: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)

: Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz, Dilara Bilge, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Janset Cemre Erkul, Rira Erlalelitepe, Zeynep Üzen)

Setler: 21-25, 20-25, 25-12, 23-25

Süre: 106 dakika (27, 30, 20, 29)

Karşılaşmanın rövanşı 8 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.



Kaynak: AA
  1. 5.1.2019 20:29
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Çanakkale'den mutlu döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN