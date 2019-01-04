Nilüfer Belediyespor deplasmanda galip
04 Ocak 2019, Cuma
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deplasmanda galip

Nilüfer Belediyespor deplasmanda galip

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında , deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Turnaoğlu

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ceyda Aktaş)

: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer)

Setler: 24-26, 25-27, 21-25

Süre: 93 dakika (29, 34, 30)

Karşılaşmanın rövanşı 7 Ocak Pazartesi günü 'da oynanacak.

  1. 4.1.2019 21:22
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