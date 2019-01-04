Nilüfer Belediyespor deplasmanda galip
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Turnaoğlu
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ceyda Aktaş)
Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer)
Setler: 24-26, 25-27, 21-25
Süre: 93 dakika (29, 34, 30)
Karşılaşmanın rövanşı 7 Ocak Pazartesi günü Bursa'da oynanacak.
- 4.1.2019 21:22
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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