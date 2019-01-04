HalkBank evinde kayıp
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ayşim Erginay, Erkan Sarı
Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Simon, Asena Seyli, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan, Eylül Akarçeşme)
Türk Hava Yolları: Su Zent, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Havlickova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Cor, Yağmur Mislina Kılıç)
Setler: 16-25, 18-25, 19-25
Süre: 82 dakika (25, 26, 31)
Serinin ikinci karşılaşması 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.
- 4.1.2019 21:20
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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