Tüm kupalara talibiz
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Tüm kupalara talibiz

Tüm kupalara talibiz

Başantrenörü , 2018’de tüm kupaları kazanan takımının 2019’a da damga vuracağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl , Avrupa ve dünyada kupa bırakmayan , 2019'da da iddialı... Sarısiyahlı voleybolcuların antrenörü , bu sene de tüm kupalara talip olduklarını belirtip, "2018'de her şey istediğimiz gibiydi. Bu sene bu başarının da üstüne çıkmak istiyoruz. Oyuncularıma olan güvencim tam. Çok şanslı bir hocayım çünkü çok iyi çalışıyorum. Vakıfbank, 2019'a da damga vuracaktır" dedi.
  1. 2.1.2019
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