FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş, yarın bir diğer Türk ekibi OGM Ormanspor'u konuk edecek.

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

FIBA Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, C Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle, OGM Ormanspor ise D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sıralarda tamamlayıp, play-off turuna yükselmişti.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta sonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan karşılaşmayı, OGM Ormanspor 78-76 kazandı.