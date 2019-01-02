Siyah-beyazlı ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın OGM Ormanspor'u ağırlayacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş, yarın bir diğer Türk ekibi OGM Ormanspor'u konuk edecek.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
FIBA Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, C Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle, OGM Ormanspor ise D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sıralarda tamamlayıp, play-off turuna yükselmişti.
İki takım arasında geçtiğimiz hafta sonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan karşılaşmayı, OGM Ormanspor 78-76 kazandı.
- 2.1.2019 10:51
- Güncelleme: 2.1.2019 11:10
-
Adım adım Cimbom’a geliyor
Toplam 1
Yorum
drogba Anadolu klüpleri genç yetenekler bulurken 34 yaş nedir yahu.. Ozan gibi adamlar monte edin şu takıma.. Başarıya aç,GS forma kıymeti bilecek
-
Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
ms Ya olamazsan ne olacak digerleri bostan korkulugumu baskannnn
-
Fikret Orman: Memnun değilim
Toplam 3
Yorum
Misafir Biz de Larin'e 1.7 milyon Euro veren yönetimden memnun değiliz.
Beşiktaş'ın rakibi OGM Ormanspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.