Beşiktaş'ın rakibi OGM Ormanspor
02 Ocak 2019, Çarşamba
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'ın rakibi Ormanspor

Beşiktaş'ın rakibi OGM Ormanspor

Siyah-beyazlı ekip, FIBA Kadınlar play-off turu ilk maçında yarın Ormanspor'u ağırlayacak.

FIBA Kadınlar play-off turu ilk maçında , yarın bir diğer Türk ekibi Ormanspor'u konuk edecek.

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

FIBA Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, C Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle, OGM Ormanspor ise D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sıralarda tamamlayıp, play-off turuna yükselmişti.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta sonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan karşılaşmayı, OGM Ormanspor 78-76 kazandı.

  1. 2.1.2019 10:51
  2. Güncelleme: 2.1.2019 11:10
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