TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan yeni yıl mesajı
01 Ocak 2019, Salı
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Başkanı Mehmet 'dan mesajı

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan yeni yıl mesajı

() Başkanı Mehmet , federasyonun resmi sitesi üzerinden mesajı yayımladı.

() Başkanı Mehmet , federasyonun resmi sitesi üzerinden mesajı yayımladı.

Üstündağ'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da Türk sporuna gerek milli takımlar, gerekse kulüpler bazında büyük başarılar kazandırmak ve sporun birleştirici rolünü ön plana çıkartarak voleybolu ülkemizin her yerinde oynatmak ve izletmek hedeflerimiz arasındadır.
Sporda dostluğu, rekabeti ve birlikteliği en güzel şekilde yaşamak, yaşatmak ve yansıtmak için Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yeni yılda da çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim."

  1. 31.12.2018 13:00
  2. Güncelleme: 31.12.2018 15:46
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