TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan yeni yıl mesajı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun resmi sitesi üzerinden yeni yıl mesajı yayımladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun resmi sitesi üzerinden yeni yıl mesajı yayımladı.
Üstündağ'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da Türk sporuna gerek milli takımlar, gerekse kulüpler bazında büyük başarılar kazandırmak ve sporun birleştirici rolünü ön plana çıkartarak voleybolu ülkemizin her yerinde oynatmak ve izletmek hedeflerimiz arasındadır.
Sporda dostluğu, rekabeti ve birlikteliği en güzel şekilde yaşamak, yaşatmak ve yansıtmak için Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yeni yılda da çalışmaya devam edeceğiz.
Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim."
- 31.12.2018 13:00
- Güncelleme: 31.12.2018 15:46
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan yeni yıl mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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