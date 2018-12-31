Giuliani Halkbank'ın gidişatından memnun
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın antrenörü Alberto Giuliani, ligin ilk yarısını memnuniyet verici bir yerde bitirdiklerini ifade etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Giuliani, Türk halkı, voleybol camiası ve Halkbank ailesine 2019 yılı için en iyi dileklerini iletti.
Sezonun ilk devresinin tamamlandığını hatırlatan Giuliani, "Sezonun ilk yarısında çıkarttığımız iş ve bulunduğumuz yerden memnun olduğumu söyleyebilirim. Buna karşılık, sezon başında müzemize götürdüğümüz Süper Kupa'nın dışında kazandığımız bir şey yok ancak Türkiye ligindeki galibiyet sayımız ve pozisyonumuz için 'iyi' tanımlamasını yapabilirim. Bunun yanında potansiyelimizi de tam olarak sahaya yansıttığımızı söyleyemem. Öncelikli hedefimiz potansiyelimizi sahaya yansıtmak ve hedefleri birer birer yakalamak." şeklinde görüş belirtti.
Türkiye Kupası'nın önlerindeki ilk hedef olduğuna dikkati çeken Giuliani, "Takvime göre peşinde olduğumuz ilk hedef Türkiye Kupası. Kupayı kazanmak çetin bir mücadelenin sonunda olacak. O kupa için birbirinden kıymetli rakiplerimizi geçmek zorunda olduğumuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Giuliani, Türkiye Kupası'ndan sonra sıranın Türkiye şampiyonluğuna geleceğini ve oraya odaklanacaklarını vurgulayarak, "Ligdeki diğer takımlar gibi nihai amacımız şampiyonluk. Buradaki yarış da çok zor. Aynı kupaya göz dikmiş birçok takımı geçmek zorundayız. Şampiyonlar Ligi yarışında ise elbette Frankfurt yenilgisi sonrası işimiz daha da zorlaştı ama pes edecek bir takım yapısında değiliz. Önümüzde değerlendirebileceğimiz başka fırsatlar var. Zor olsa da bu fırsatları değerlendirip ilerlemeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de artık yabancılık çekmediğini belirten tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:
"Zaten geldiğimde pozitif bir hissiyat vardı. Oyuncular ve teknik heyetle kaynaştıktan sonra işimiz daha kolay oldu. Yalnız insanlar değil tabii, bu ülkedeki yaşam tarzından ve yemeklerden de oldukça etkilenip beğendiğimi de söylemeliyim."
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nde ilk yarıyı zirvede tamamladı.
- 31.12.2018 11:00
- Güncelleme: 31.12.2018 15:44
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Giuliani Halkbank'ın gidişatından memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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