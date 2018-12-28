Eczacıbaşı VitrA Beşiktaş'ı rahat geçti
Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 ile geçti ve birinci devreyi 34.300 puanla lider kapattı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 ile geçti ve birinci devreyi 34.300 puanla lider kapattı.
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Tayfun Şener
BEŞİKTAŞ: Arelya, Ceren, Janset, Rykhliuk, Hümay, Belien, Pınar (L), Zeynep, Merve, Dilara, Fatma, İkbal
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Ezgi, Simge (L), Meliha
SETLER: 0-3 (16-25, 16-25, 17-25)
SÜRE: 71 dakika (21, 25, 25)
- 28.12.2018 21:53
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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