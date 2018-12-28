Eczacıbaşı VitrA Beşiktaş'ı rahat geçti – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ı rahat geçti

Eczacıbaşı VitrA Beşiktaş'ı rahat geçti

8. hafta erteleme maçında , deplasmanda 'ı 3-0 ile geçti ve birinci devreyi 34.300 puanla lider kapattı.

8. hafta erteleme maçında , deplasmanda 'ı 3-0 ile geçti ve birinci devreyi 34.300 puanla lider kapattı.

SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: , Tayfun Şener
BEŞİKTAŞ: Arelya, Ceren, Janset, Rykhliuk, Hümay, Belien, Pınar (L), Zeynep, Merve, Dilara, Fatma, İkbal
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Ezgi, Simge (L), Meliha
SETLER: 0-3 (16-25, 16-25, 17-25)
SÜRE: 71 dakika (21, 25, 25)

  1. 28.12.2018 21:53
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eczacıbaşı VitrA Beşiktaş'ı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN