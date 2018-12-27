KKTC'den milli takıma genç yetenek
LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Bayan Voleybol Takımı Oyuncusu Merve Çelebi, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı’nda forma giyecek.
Avrupa Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda mücadele edecek olan Türkiye milli takımında Merve Çelebi de forma giyecek. Türkiye plaj voleybolu liginde önemli başarılara imza atan Çelebi, geçtiğimiz yıl Türkiye Kulüpler Plaj Voleybolu Liginde partneri ile birlikte şampiyon olma başarısını gösterdi.
- 27.12.2018 18:35
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
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Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
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bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Toplam 1
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