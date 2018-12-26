İnegöl'den anlamlı galibiyet
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun, Kadir Cin)
İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan, Cansın Çınar)
Setler: 24-26, 20-25, 25-20, 25-20, 11-15, 15-9
Süre: 145 dakika (28, 29, 27, 28, 16, 17)
Deplasmandaki ilk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 3-2 kazanmasından dolayı müsabakanın sonunda altın set oynandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın seti 15-9 kazanarak final grubuna yükseldi. İstanbul ekibi, çeyrek finalde Maliye Piyango ile karşılaşacak.
- 26.12.2018 21:14
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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