İnegöl'den anlamlı galibiyet
26 Aralık 2018, Çarşamba
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İnegöl'den anlamlı galibiyet

İnegöl'den anlamlı galibiyet

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında , 'u 3-2 yendi.

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (, Caner Pekşen, Serhat Coşkun, Kadir Cin)

: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan, Cansın Çınar)

Setler: 24-26, 20-25, 25-20, 25-20, 11-15, 15-9

Süre: 145 dakika (28, 29, 27, 28, 16, 17)

Deplasmandaki ilk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 3-2 kazanmasından dolayı müsabakanın sonunda altın set oynandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın seti 15-9 kazanarak final grubuna yükseldi. İstanbul ekibi, çeyrek finalde Maliye Piyango ile karşılaşacak.

  1. 26.12.2018 21:14
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