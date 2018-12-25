Vakıfbank set vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Çanakkale'ye konuk olan Vakıfbank, rakibine şans tanımadı. Çanakkale'ye karşı baştan sona üstün olan Vakıfbank, salondan 25-20, 25-16 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında ise F.Bahçe, Halkbank'ı 3-0 yendi.