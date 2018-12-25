Vakıfbank set vermedi – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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set vermedi

Vakıfbank set vermedi

'nin 11. haftasında 'ye konuk olan , rakibine şans tanımadı.

'nin 11. haftasında 'ye konuk olan , rakibine şans tanımadı. Çanakkale'ye karşı baştan sona üstün olan Vakıfbank, salondan 25-20, 25-16 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında ise F.Bahçe, 'ı 3-0 yendi.

  1. 25.12.2018
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