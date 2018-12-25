Vakıfbank set vermedi
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Çanakkale'ye konuk olan Vakıfbank, rakibine şans tanımadı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Çanakkale'ye konuk olan Vakıfbank, rakibine şans tanımadı. Çanakkale'ye karşı baştan sona üstün olan Vakıfbank, salondan 25-20, 25-16 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında ise F.Bahçe, Halkbank'ı 3-0 yendi.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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