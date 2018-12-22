İBB deplasmanda galip
İnegöl Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1'inci Etabında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
SALON: İnegöl Spor
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin,Caner Pekşen, Kadir Cin)
SETLER: 25-20, 17-25, 22-25, 25,18, 13-15
SÜRE: 126 dakika ( 26, 25, 31, 26, 18)
Diğer maçta ise Fenerbahçe, deplasmanda Jeopark Kula Belediyesi'ni 3-0 ile geçti.
- 22.12.2018 18:41
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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