İBB deplasmanda galip
22 Aralık 2018, Cumartesi
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İBB deplasmanda galip

İBB deplasmanda galip

, AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1'inci Etabında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı 'a 3-2 mağlup oldu.

SALON: İnegöl Spor
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)
: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (,Caner Pekşen, Kadir Cin)
SETLER: 25-20, 17-25, 22-25, 25,18, 13-15
SÜRE: 126 dakika ( 26, 25, 31, 26, 18)

Diğer maçta ise , deplasmanda Jeopark Kula Belediyesi'ni 3-0 ile geçti.

  1. 22.12.2018 18:41
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