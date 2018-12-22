Aydın BB deplasmanda güldü
22 Aralık 2018, Cumartesi
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BB deplasmanda güldü

Aydın BB deplasmanda güldü

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında , deplasmanda Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Aybuke Özdemir (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Ecem Alıcı, Seda Arısoy, Jineiry Martinez, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan)

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Lee, Ergül Eroğlu, Hunter, Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Melis Buse Kara (Melisa Memiş, Ceyda Aktaş, Simay Kurt, Seray Altay)

SETLER: 25-17, 12-25, 25-23, 15-25, 6-15

SÜRE: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16)

  1. 22.12.2018 18:39
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