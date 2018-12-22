Aydın BB deplasmanda güldü
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Aybuke Özdemir (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Ecem Alıcı, Seda Arısoy, Jineiry Martinez, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan)
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Lee, Ergül Eroğlu, Hunter, Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Melis Buse Kara (Melisa Memiş, Ceyda Aktaş, Simay Kurt, Seray Altay)
SETLER: 25-17, 12-25, 25-23, 15-25, 6-15
SÜRE: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16)
- 22.12.2018 18:39
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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