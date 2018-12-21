Jeopark Kula'nın rakibi Fenerbahçe
21 Aralık 2018, Cuma
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Jeopark Kula'nın rakibi

Jeopark Kula'nın rakibi Fenerbahçe

Voleybol 'nde ilk yarıyı galibiyet alamadan son sırada tamamlayan , yarın kupada ile karşılaşacak.

Voleybol 'nde ilk yarıyı galibiyet alamadan son sırada tamamlayan , yarın kupada ile karşılaşacak. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak Axa Sigorta Kupa Voley 1. tur maçı saat 16.00'da başlayacak. Bu sezon ligde mali problemlerle boğuşan temsilcisi, ilk yarıyı 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe karşısında sürpriz bir skora imza atmaya çalışacak.

  1. 21.12.2018 12:09
  2. Güncelleme: 21.12.2018 15:48
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