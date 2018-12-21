Jeopark Kula'nın rakibi Fenerbahçe
Voleybol Efeler Ligi'nde ilk yarıyı galibiyet alamadan son sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, yarın kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Voleybol Efeler Ligi'nde ilk yarıyı galibiyet alamadan son sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, yarın kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak Axa Sigorta Kupa Voley 1. tur maçı saat 16.00'da başlayacak. Bu sezon ligde mali problemlerle boğuşan Manisa temsilcisi, ilk yarıyı 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe karşısında sürpriz bir skora imza atmaya çalışacak.
- 21.12.2018 12:09
- Güncelleme: 21.12.2018 15:48
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Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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Fatih Terim'den Sivas uyarısı!
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Aslan Sivas enaz bir puan alir.F.Terim istifa !
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