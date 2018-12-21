Voleybol Efeler Ligi'nde ilk yarıyı galibiyet alamadan son sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, yarın kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak Axa Sigorta Kupa Voley 1. tur maçı saat 16.00'da başlayacak. Bu sezon ligde mali problemlerle boğuşan Manisa temsilcisi, ilk yarıyı 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe karşısında sürpriz bir skora imza atmaya çalışacak.