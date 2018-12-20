Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda hedef 24 – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'nda hedef 24

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda hedef 24

, 2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki 2. maçında deplasmanda ile karşılaşıyor.

, 2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki 2. maçında deplasmanda ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'nde 23 maçtır yenilmeyen sarısiyahlılar, üst üste 24. galibiyetini arayacak.

  1. 20.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda hedef 24 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN