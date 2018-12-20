Aydın filede avantajı yakaladı
20 Aralık 2018, Perşembe
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Aydın filede avantajı yakaladı

Aydın filede avantajı yakaladı

Belediyespor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği CEV Kadınlar 'nda 8'li finaller ilk maçında evinde ekibi 'yi 3-0 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı.

Avrupa macerasında ilk olarak 'ı eleyen Aydın temsilcisi, şimdi de 23 Ocak'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi Belçikalı rakibini eleme yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Belediye Başkanı , Mimar Sinan Spor Salonu'nda zaferle sonuçlanan maçın ardından parkeye inerek galibiyet sevincine ortak olarak voleybolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.


BELÇİKA'DAN MİSAFİR GELDİ
takımında forma giyen Sofie Van Acker'i yalnız bırakmamak için annesi Annick Decroo ve babası Rik Van Acher Aydın'a geldi. Voleybolsever anne ve baba rakip takım taraftarı olarak tribündeki yerlerini aldı. Kızlarının bütün maçlarına gittiklerini ve Oostende takımının ilk kez bu kadar kalabalık bir seyirci önünde mücadele ettiğini söyleyen çift, Aydın'ın Sultanları'nı tebrik etti.

  1. 20.12.2018 12:14
  2. Güncelleme: 20.12.2018 13:20
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