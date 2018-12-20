Aydın filede avantajı yakaladı

Avrupa macerasında ilk olarak Beşiktaş'ı eleyen Aydın temsilcisi, şimdi de 23 Ocak'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi Belçikalı rakibini eleme yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mimar Sinan Spor Salonu'nda zaferle sonuçlanan maçın ardından parkeye inerek galibiyet sevincine ortak olarak voleybolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.



BELÇİKA'DAN MİSAFİR GELDİ

Hermes Oostende takımında forma giyen Sofie Van Acker'i yalnız bırakmamak için annesi Annick Decroo ve babası Rik Van Acher Aydın'a geldi. Voleybolsever anne ve baba rakip takım taraftarı olarak tribündeki yerlerini aldı. Kızlarının bütün maçlarına gittiklerini ve Oostende takımının ilk kez bu kadar kalabalık bir seyirci önünde mücadele ettiğini söyleyen çift, Aydın'ın Sultanları'nı tebrik etti.