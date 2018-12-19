Maliye Piyango Sporting'i affetmedi
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Sporting'i affetmedi

<a href="/index/maliye-piyango?id=05c79344-614e-4f25-9e18-0c0546ebd9ec" class="" rel="tag">Maliye Piyango</a> Sporting'i affetmedi

Erkek Voleybol Takımı, CEV 8'li final turu ilk maçında Portekiz'in takımını 3-0 mağlup etti.

STAT: TVF Başkent

HAKEMLER: Kirill Nesterenko (Rusya), Katarina Cepinova (İngiltere)

MALİYE PİYANGO: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, , Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

SPORTİNG LİZBON: Nikolov, Hernan, Silva Reis, Brown, Wallace, Aleksiev (Sousa Ribeiro, Fidalgo, Helio Sanches, Monteiro, Fabricio, Dennis, Barbosa)

SETLER: 26-24, 25-21, 25-20

Süre: 70 dakika (25, 23, 22)

Karşılaşmanın rövanşı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Portekiz'de yapılacak.

, iki maçın sonunda 4'lü final turuna yükselmesi durumunda Fonte Bastardo (Portekiz)-Draisma Dynamo () eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 19.12.2018 20:41
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