Maliye Piyango Sporting'i affetmedi
Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını 3-0 mağlup etti.
STAT: TVF Başkent
HAKEMLER: Kirill Nesterenko (Rusya), Katarina Cepinova (İngiltere)
MALİYE PİYANGO: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
SPORTİNG LİZBON: Nikolov, Hernan, Silva Reis, Brown, Wallace, Aleksiev (Sousa Ribeiro, Fidalgo, Helio Sanches, Monteiro, Fabricio, Dennis, Barbosa)
SETLER: 26-24, 25-21, 25-20
Süre: 70 dakika (25, 23, 22)
Karşılaşmanın rövanşı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Portekiz'de yapılacak.
Maliye Piyango, iki maçın sonunda 4'lü final turuna yükselmesi durumunda Fonte Bastardo (Portekiz)-Draisma Dynamo (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 19.12.2018 20:41
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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