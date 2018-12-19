Galatasaray Rusya'da kaybetti!
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Rusya'da kaybetti!

Galatasaray Rusya'da kaybetti!

HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Rusya ekibi Yenisei'e 3-2 yenildi.

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki Mikhaila Dvorkina Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 20-25, 25-22, 19-25, 25-23 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

  1. 19.12.2018 18:25
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