Galatasaray Rusya'da kaybetti!
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Rusya ekibi Yenisei'e 3-2 yenildi.
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki Mikhaila Dvorkina Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 20-25, 25-22, 19-25, 25-23 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kaybetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 19.12.2018 18:25
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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