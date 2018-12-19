Fenerbahçe evinde güldü
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Polonya temsilcisi Chemik Police'yi 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Harald Sodja (Avusturya)
Fenerbahçe Opet: Antonjevic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz)
Chemik Police: Mirkovic, Chajbdr, Chojnacka, Stysiak, Busa, Ogbogu (Krozos, Plesnerowicz, Bednarek)
Setler: 25-12, 25-16, 25-22
Süre: 74 dakika (21, 25, 28)
Fenerbahçe Opet, bu sonuçla 2'de 2 yaparken, Polonya temsilcisi ise ikinci maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
- 19.12.2018 20:59
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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