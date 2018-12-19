Eczacıbaşı deplasmanda güldü!
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Eczacıbaşı deplasmanda güldü!

Eczacıbaşı deplasmanda güldü!

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2'nci hafta maçında Takımı, Finlandiya ekibi Hameenlinna'yı 3-0 yendi.

SALON: Elenia Areena
HAKEMLER: Olivier Guillet (FRA), Salvis Kurtiss (LAT)
HAMEENLINNA: Heikkiniemi, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Principato, Porsanger (L), Laukkanen.
: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Dilara (L), Güldeniz, Meliha, Merve.
SETLER: 0-3 (11-25,20-25,16-25)
SÜRE: 66 dakika (19,26,21)

Finlandiya'nın Hameenlinna kentinde bulunan Elenia Arena'da , 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

  1. 19.12.2018 23:05
  2. Güncelleme: 19.12.2018 23:05
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