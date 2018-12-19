Eczacıbaşı deplasmanda güldü!
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2'nci hafta maçında Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya ekibi Hameenlinna'yı 3-0 yendi.
SALON: Elenia Areena
HAKEMLER: Olivier Guillet (FRA), Salvis Kurtiss (LAT)
HAMEENLINNA: Heikkiniemi, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Principato, Porsanger (L), Laukkanen.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Dilara (L), Güldeniz, Meliha, Merve.
SETLER: 0-3 (11-25,20-25,16-25)
SÜRE: 66 dakika (19,26,21)
Finlandiya'nın Hameenlinna kentinde bulunan Elenia Arena'da Eczacıbaşı VitrA, 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
- 19.12.2018 23:05
- Güncelleme: 19.12.2018 23:05
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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